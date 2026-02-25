Bande rapinano i bambini | il Parroco smentisce l’audio fake

Tempo di lettura: 2 minuti “ Circolano nel mandamento bande che rapinano i bambini. Fate attenzione”. Ad Avella scatta l’allarme per una catena audio che da giorni circola sui cellulari di molti cittadini, alimentando timori e sospetti. A intervenire pubblicamente per fare chiarezza è stato il parroco del paese, Don Giuseppe Parisi, che ha smentito con decisione di essere l’autore del vocale diventato virale “Non sono io l’autore di quel messaggio” « Carissimi, mi è giunta voce che sta circolando un vocale sui gruppi delle mamme.», esordisce il sacerdote in una nota diffusa alla comunità parrocchiale. Il riferimento è a un audio che metterebbe in guardia i genitori dalla presenza in zona di una presunta “banda che ruba bambini”. Nel messaggio di chiarimento, don Parisi precisa di non aver mai registrato né autorizzato alcun vocale di questo tipo, prendendo le distanze da un contenuto che ha generato apprensione tra le famiglie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

