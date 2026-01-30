Rapina in zona universitaria a Bologna | arrestato uno dei responsabili

La notte scorsa, nella zona universitaria di Bologna, due giovani cittadini spagnoli sono stati rapinati. La polizia ha arrestato uno dei responsabili, mentre gli investigatori continuano a cercare gli altri. La vittima ha raccontato di essere stata presa di mira da un gruppo di uomini che li ha aggrediti per strappargli soldi e telefoni. La zona è ancora sotto shock, e le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli.

Bologna, 30 gennaio 2026 - Paura nella notte in zona universitaria, dove due giovani cittadini spagnoli sono stati vittime di una rapina aggravata. La polizia di Bologna ha arrestato uno degli autori dell'aggressione, un cittadino italiano di origine colombiana, accusato di aver partecipato al colpo insieme ad altri due complici, al momento non identificati. Dalle minacce all'aggressione. Secondo il racconto degli agenti, l'episodio è avvenuto nelle ore notturne in via de Castagnoli. A far scattare l'intervento delle forze dell'ordine è stata una segnalazione che parlava di una possibile lite tra più persone.

