Rapina in pieno giorno individuato uno dei responsabili | è un minore

La polizia di Latina ha identificato e denunciato un minore ritenuto responsabile di uno scippo avvenuto di giorno nei pressi del centro. L’episodio ha attirato l’attenzione dei passanti, che si sono trovati coinvolti in un’azione rapida delle forze dell’ordine. Ora gli investigatori continuano le verifiche per chiarire eventuali complici.

Uno scippo è avvenuto in pieno giorno, nei giorni scorsi, a Latina. La Polizia di Stato, che ha indagato sulla vicenda, ha individuato e denunciato all’autorità giudiziaria il presunto autore dello scippo, avvenuto nei pressi del centro. Le pattuglie della Squadra Volante sono intervenute dopo.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Latina Scippo

La notte scorsa, nella zona universitaria di Bologna, due giovani cittadini spagnoli sono stati rapinati.

Un episodio di rapina e accoltellamento avvenuto in strada per il furto di una bicicletta ha portato all’arresto di uno dei responsabili a Cisterna, in provincia di Latina.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Latina Scippo

Argomenti discussi: Rapina in pieno giorno a Richmond: il video choc; Rapina in gioielleria in pieno giorno, ladri distruggono la vetrina a martellate e scappano col bottino: tutti filmano ma nessuno...; Tom Cruise lascia Londra: venduto l'attico da 40 milioni dopo un furto; Rapina in zona universitaria a due giovani spagnoli: arrestato uno dei responsabili.

Rapina in gioielleria in pieno giorno, ladri distruggono la vetrina a martellate e scappano col bottino: tutti filmano ma nessuno interviene VIDEODue ladri si sono avvicinati alla vetrina di una gioielleria a Richmond, Londra, e hanno cominciato a colpirla violentemente con un martello, poi, hanno rubato la maggior parte dei gioielli che ... ilgazzettino.it

Rapina shock in pieno giorno a Londra: due ladri sfasciano la vetrina a colpi di martello e rubano i gioielliTerrore in pieno centro a Richmond, Londra : sabato 31 gennaio, due ladri hanno preso di mira una gioielleria alle 10.30 , sferrando colpi ... notizie.tiscali.it

++ DEVE SCONTARE DUE ANNI PER RAPINA, 51ENNE SCOVATO IN PIENO CENTRO A VERONA ++ https://www.veronaoggi.it/cronaca/deve-scontare-due-anni-rapina-arrestato-centro-verona-7-febbraio-2026/ #verona #veronaoggi facebook

Tentata rapina in pieno giorno, il racconto dei minuti di terrore: “Mia moglie minacciata dai banditi con una spranga” x.com