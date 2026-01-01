Le sfide del governo Meloni nel 2026 dal referendum alla legge elettorale

Il governo Meloni si prepara ad affrontare nuove sfide nel 2026, tra cui il referendum e le modifiche alla legge elettorale. Dopo un 2025 caratterizzato da tensioni e cambiamenti, l’attenzione si concentra sulle decisioni che influenzeranno il quadro politico italiano. Analizzare queste questioni è fondamentale per comprendere le possibili evoluzioni del panorama istituzionale e le implicazioni per il futuro del Paese.

AGI - "L'anno trascorso è stato tosto per tutti noi ma non preoccupatevi perché l'anno prossimo sarà molto peggio": così Giorgia Meloni ha voluto salutare qualche giorno fa il 2025, in occasione degli auguri ai dipendenti di Palazzo Chigi, rivolgendo lo sguardo al futuro. Già nella prossima primavera l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di infrazione UE per deficit eccessivo ma c'è soprattutto un altro obiettivo a cui guarda la leader di Fratelli d'Italia: se l'attuale governo, ad ora il terzo più longevo della Repubblica, resistesse fino al 4 settembre 2026, la premier toccherebbe quota 1. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Le sfide del governo Meloni nel 2026, dal referendum alla legge elettorale Leggi anche: Legge elettorale, il piano di Meloni per restare al governo: dal nome del premier all’addio ai collegi uninominali Leggi anche: Manovra 2026, inizia l’assalto alla legge di bilancio del governo Meloni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Come sarà il 2026 per il governo? Ecco le sfide (e le incognite) per Meloni; Le sfide del governo nel 2026; 2026, l'anno molto peggio. E in cui capiremo se la Signora G. è imbattibile; Sovranismo alimentare | La strana visione food di Giorgia Meloni. Come sarà il 2026 per il governo? Ecco le sfide (e le incognite) per Meloni - Nei primi tre mesi occhi puntati sul referendum per la separazione delle carriere, decisivo sul fronte interno. avvenire.it

Centrodestra vs Centrosinistra, la battaglia per il potere inizia nel 2026: è già scontro su referendum giustizia e legge elettorale - Il 2026 porta due sfide cruciali per il governo Meloni: il referendum giustizia e la riforma della legge elettorale, appuntamenti decisivi in vista delle elezioni politiche 2027. tag24.it

L'ex senatrice alla guida di Ispra? Piovono le critiche: "E' un ruolo tecnico. La politica avrà il controllo sul riferimento scientifico per le politiche ambientali" - Di fronte alla complessità delle sfide climatiche e alla gestione dei conflitti sul territorio, il Governo Meloni compie una scelta di rottura. ildolomiti.it

Nasce il Comitato per il no al referendum costituzionale – La conferenza stampa

Il primo anno di governo di Nawaf Salam tra successi e sfide per ricostruire il Libano x.com

Palmi dopo Ranuccio: bilancio di un (quasi) decennio e sfide per il futuro Il sindaco lascia per il Consiglio regionale dopo nove anni di governo. Tra risultati, nodi irrisolti e un clima politico che ora si prepara a una nuova stagione elettorale.... - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.