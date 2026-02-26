qui senigallia gambini intervento ok si rivede gasparroni

L’operazione di Nicola Gambini è riuscita. Nel corso della mattinata di ieri, il centrocampista della Vigor si è sottoposto ad un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, condotto a Rimini dal dottor Andrea Moschini. Il centrocampista originario di Fano si è infortunato poche settimane fa, durante il derby contro il Fossombrone. Una brutta tegola, tuttavia Gambini ha già superato il primo ostacolo ed ora è pronto ad intraprendere un percorso di recupero. Sarà un cammino lungo e faticoso, ma a Gambini il carattere non manca: anche se questa stagione può dirsi conclusa, nessuno dubita sul suo pieno recupero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

