Qui Senigallia Gambini non ci voleva | La squadra reagirà

A Senigallia, Nicola Gambini si è infortunato al ginocchio destro durante un allenamento, a causa di un movimento brusco che ha causato la rottura del legamento crociato. La notizia ha colpito il gruppo, rendendo ancora più difficile la gestione dei numerosi infortuni che affliggono la squadra di Vigor. Domenica, il tecnico Aldo Clementi ha detto che la squadra si prenderà le sue responsabilità per reagire alla situazione.

Il problema degli infortuni è tutt’altro che risolto, anzi, è sempre attuale in casa Vigor. Purtroppo giovedì mattina è arrivata un’altra tegola per mister Aldo Clementi: la conferma della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro di Nicola Gambini. Un altro enorme problema in vista della trasferta di domani a Notaresco ed ovviamente per il prosieguo della stagione. Detto ciò non si fanno drammi: il campionato è ancora lungo ed i senigalliesi non possono mollare. "Se analizziamo lo spirito di sacrificio e la determinazione di questo gruppo, la vigilia della gara di Notaresco può considerarsi positiva - spiega Fabio Giulietti, il vice di mister Clementi -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Qui Senigallia. Gambini, non ci voleva: "La squadra reagirà» Qui Senigallia. Vigor, Gambini avvisa: "Niente distrazioni» La Vigor Senigallia si prepara alla ripresa degli allenamenti dopo i festeggiamenti recenti. Qui Senigallia. Tonelli stringe i denti: "A Notaresco ci sarò» La Vigor prova a sorprendere Notaresco, anche se le assenze pesano molto. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Qui il mare non è uno sfondo: è parte della giornata. Appena apri gli occhi entra la luce, l’aria è diversa e il ritmo rallenta. Le camere sono pensate per stare bene, senza eccessi: chiare, fresche, accoglienti. Fuori, la costa di Senigallia accompagna le ore che p facebook