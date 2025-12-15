L’Ancona non dà tregua all’Aquila Rovinelli goleador spiana la strada
ancona 2 l’aquila 0 (4-2-3-1): Salvati 6,5; Ceccarelli 6,5 (17’ st Pecci 7), Bonaccorsi 7, Rovinelli 8, Sparandeo 6,5; Proromo 7, Gerbaudo 7; Zini 7 (38’ st Calisto sv), Attasi 6,5 (21’ st Meola 6,5), Cericola 6,5 (39’ st Miola sv); Kouko 7 (41’ Babbi sv). A disp. Mengucci, Petito, De Luca, Teraschi. All. Maurizi 7,5. L’AQUILA (4-3-3): Michielin 5; Astemio 5,5 (41’ st Cioffredi sv), Tomas 6, Brunetti 5,5, Trifelli 5,5 (38’ st Lombardi sv); Dampha 6, Pandolfi 5,5 (33’ st Ndoye sv), Corigliano 5,5 (19’ st Mantini 5); Banegas 5 (27’ st Carella 5,5), Di Renzo 5, Sparacello 6. A disp. Pareiko, Tavcar, Bellardinelli, Scognamiglio. Sport.quotidiano.net
Tg3. . Il femminicidio in provincia di Ancona. E' stato rintracciato poco fa il marito della donna uccisa in casa, massacrata di botte. I carabinieri l'hanno trovato a terra, gravemente ferito ma vivo, in provincia di Macerata. - facebook.com facebook