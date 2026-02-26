Capita spesso in questi giorni di sentirsi chiedere: «Ma come, sei favorevole al controllo politico della magistratura?». Se davvero molti credono che la partita si giochi fra chi ha a cuore i valori della Costituzione, da una parte, e chi cura i biechi interessi della politica dall’altra, è perché da sempre la campagna elettorale può essere fatta parlando alla testa, oppure alla pancia della gente. In questa campagna elettorale, l’elettore medio ha la testa piena di slogan e un gran mal di pancia. Chi è per il Sì spesso presenta la riforma come la panacea di tutti i mali della giustizia, associandola a vicende giudiziarie che c’entrano come i cavoli a merenda e attaccando a giorni alterni la magistratura. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Questa riforma non è contro noi giudici. Al contrario...

Referendum 2026, segretario Magistratura Indipendente Galoppi al GdI: “Contrario a questa riforma, non risolverà i problemi della giustizia”Il segretario di Magistratura Indipendente Claudio Galoppi è stato intervistato dal Giornale d'Italia in merito al Referendum sulla Giustizia 2026.

Leggi anche: ‘La scodata’ di De Chiesa: “La Francia ha lavorato meglio di noi. Giada D’Antonio? Contrario a questa gestione”

Riforma della magistratura rispondiamo alle domande con G Cascini e M Patarnello

Temi più discussi: Contro la riforma Nordio. La voce del Procuratore di Palermo; La riforma della Giustizia non è né di destra né di sinistra, ma di semplice buonsenso.; Referendum sulla Riforma Nordio: perché Lunaria invita a votare NO; Comitati per il No alla Stampa estera: ecco perchè siamo contrari a legge Nordio.

«Questa riforma è una truffa, lo scopo è ottenere super poteri di controllo verso la magistratura»Incontro pubblico in Sant'Ilario organizzato dal Comitato per il No al referendum sulla giustizia. Il procuratore Grazia Pradella ha dialogato con Gianni Barbacetto, giornalista de Il Fatto Quotidiano ... ilpiacenza.it

La riforma compie un disegno criminale, non avete argomenti. Nordio-Conte, tra latinorum e accuseLa Sicilia che vota sì a sorpresa applaude il sostenitore del no. Il ministro rispolvera i suoi evergreen, da Vassalli alle inchieste ... huffingtonpost.it

La riforma della giustizia limiterà l’indipendenza dei giudici L’intervento di Luigi De Magistris a #4disera - facebook.com facebook