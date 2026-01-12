In questo intervento, De Chiesa analizza la performance della Francia rispetto all’Italia, criticando alcune scelte di gestione, tra cui quella di Giada D’Antonio. Si discute anche delle condizioni di Alex Vinatzer, con un’osservazione sulla sua forma fisica a Campiglio. Un approfondimento sulle dinamiche attuali dello sci alpino, senza sensazionalismi, con attenzione ai dettagli e alla chiarezza delle informazioni.

ALEX VINATZER STA ACCUSANDO UNA FLESSIONE FISICA? . Secondo me no. A Campiglio stava andando forte prima di inforcare. Nella prima manche del gigante di Adelboden è andato molto bene e ha confermato il suo livello di quest’anno. Nella seconda ha commesso un errore che potremmo definire tattico, perché forse avrebbe potuto gestire il muro iniziale diversamente, come d’altronde ha fatto Odermatt: sapeva che in quel punto la gara si poteva solo perdere. In slalom siamo invece al solito discorso. L’assetto sullo sci è migliorato, si vede che ci ha lavorato molto. Però con questo nuovo assetto non fa più velocità dove invece prima faceva la differenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “La Francia ha lavorato meglio di noi. Giada D’Antonio? Contrario a questa gestione”

Leggi anche: ‘La scodata’ di De Chiesa: “Troppo clamore su Giada D’Antonio. Ho rivisto il vecchio Vinatzer”

Leggi anche: ‘La scodata’ di De Chiesa: “Impressionato da Giulia Valleriani. Una forzatura mandare D’Antonio e Trocker in Nor-Am”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

‘La scodata’ di De Chiesa: “Impressionato da Giulia Valleriani. Una forzatura mandare D’Antonio e Trocker in Nor-Am” - x.com

Paolo De Chiesa impressionato dalla 21enne Valleriani. E sulla scelta di portare le giovanissime in Nor-Am esprime tanto scetticismo - facebook.com facebook