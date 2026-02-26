Quercia abbattuta a Pagliare | Era l’ultimo esemplare

A Pagliare monta la protesta per l’abbattimento della quercia accanto all’oratorio di Oratorio di San Paolo. Nei giorni scorsi l’albero, una roverella (Quercus pubescens) piantata diversi decenni fa, è stato tagliato, lasciando al suo posto un vuoto che per molti residenti è prima di tutto simbolico. Per gli abitanti del quartiere non si trattava solo di una pianta ornamentale, ma di un punto di riferimento, un pezzo di memoria collettiva. "Siamo cresciuti all’ombra di quella quercia – raccontano – era l’ultimo esemplare rimasto in una zona che un tempo era ricca di alberi, poi abbattuti per fare spazio ai palazzi". La sua rimozione ha suscitato dispiacere e proteste, alimentando interrogativi sulla legittimità dell’intervento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

