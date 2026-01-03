Lupa investita per strada Trovata morta a Sant’Alberto | Era un esemplare di un anno

Una lupa di circa un anno è stata trovata morta nella notte a Sant’Alberto, vicino all’incrocio con via Alberete. L’animale è stato investito lungo la strada omonima, segnalando un episodio che richiama l’attenzione sulla presenza selvatici nella zona. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno valutando le cause e le eventuali misure di prevenzione.

Una giovane lupa è stata investita la scorsa notte a Sant'Alberto, sulla via omonima, a poca distanza dall'incrocio con via Alberete. "Dalle immagini dovrebbe trattarsi di un esemplare nato probabilmente nel 2024, e che in questa parte della sua vita era dunque nella cosiddetta fase di ' dispersione ', il momento in cui i lupi di un anno di età lasciano il branco dei genitori e cercano un luogo sul territorio in cui insediarsi – spiega il direttore del Parco del Delta del Po, Massimiliano Costa –. Considerando il luogo in cui si trovava, era probabilmente una lupa nata in uno dei branchi che popolano la pianura".

