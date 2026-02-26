Il Giappone a Vezzano, usi, costumi, storia e soprattutto la danza, raccontata in un ciclo di quattro seminari che prendono il via domani alle 21 nella sala Civitico, e si concluderanno ad aprile. Dopo il successo dei precedenti tour, ricomincia con ancora maggiore entusiasmo un viaggio meraviglioso nelle peculiarità del Giappone: incontri promossi dalla Pro Loco di Vezzano e dall’associazione culturale Kirizaki in collaborazione con l’azienda Lucchi e Guastalli e patrocinati dal Comune di Vezzano oltre che dal Consolato Generale del Giappone a Milano. Obiettivo far conoscere il Giappone attraverso la danza tradizionale Zashiki-Mai proprio... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quattro seminari sulla danza tradizionale nipponica

