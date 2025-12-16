Seminari formativi sulla Frontiera Adriatica | percorsi per docenti in preparazione ai Viaggi del Ricordo NOTA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con FederEsuli, ha avviato seminari formativi dedicati ai docenti e ai dirigenti scolastici. L’obiettivo è approfondire la storia della Frontiera Adriatica e preparare le scuole alla partecipazione ai Viaggi del Ricordo, in programma per il 2024. Un’opportunità di formazione per valorizzare la memoria storica e culturale di questa regione.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con FederEsuli, ha avviato un programma di formazione rivolto a dirigenti scolastici e docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con l'obiettivo di approfondire la storia della Frontiera Adriatica e preparare la partecipazione ai Viaggi del Ricordo, previsti dalla legge 16 del 21 febbraio 2024.

