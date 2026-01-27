Danza contemporanea e opera al femminile | le quattro eroine di Giacomo Puccini

La serata al Teatro Comunale di Russi propone una nuova interpretazione delle opere di Puccini attraverso la danza contemporanea. La compagnia Artemis Danza presenta “Puccini’s Opera. Voci di donne”, una coreografia che esplora le storie di Tosca, Madama Butterfly, Mimì e Turandot, interpretate con sensibilità e raffinatezza. Un evento che unisce musica e danza, offrendo un’occasione di riflessione sulle protagoniste femminili del compositore.

Giovedì 29 gennaio la compagnia Artemis Danza presenta al Teatro Comunale di Russi "Puccini's Opera. Voci di donne", la nuova creazione coreografica di Monica Casadei dedicata a quattro eroine del compositore Giacomo Puccini: Tosca, Madama Butterfly, Mimì e Turandot.

"Puccini's Opera. Voci di donne": Artemis Danza e la forza delle eroine pucciniane

Oltre la linea al TIN 2025: quattro giorni di danza contemporanea e teatro-danza

