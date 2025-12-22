Scherma i convocati dell’Italia per i raduni in vista delle tappe di Coppa del Mondo del 2026 Problemi fisici per Curatoli

La nazionale italiana di scherma ha annunciato i convocati per i raduni in vista delle tappe di Coppa del Mondo del 2026, programmate dall’8 all’11 gennaio. A causa di problemi fisici, alcuni atleti, come Curatoli, potrebbero non essere disponibili per le prime competizioni. La preparazione prosegue con attenzione, puntando a garantire la miglior forma possibile in vista delle sfide internazionali.

La Coppa del Mondo di scherma tornerà ad inizio 2026 con il primo weekend di gare subito dopo la fine delle festività natalizie, con le tappe in calendario dall’8 all’11 gennaio che coinvolgeranno tutte le armi: l’Italia si prepara all’appuntamento con dei collegiali per tutte le Nazionali. Le squadre di fioretto si sono radunate al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, con 24 convocati, equamente suddivisi tra uomini e donne: per il settore femminile al lavoro Giulia Amore, Martina Batini, Irene Bertini, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini ed Alice Volpi, mentre per il comparto maschile presenti Guillaume Bianchi, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Alessio Foconi, Giuseppe Franzoni, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini e Damiano Rosatelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

