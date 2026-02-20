Quando torna in gara Tommaso Giacomel? Il programma e gli orari delle ultime tappe di Coppa del Mondo
Tommaso Giacomel riprende le competizioni di Coppa del Mondo dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, interrompendo un periodo di pausa. Il calendario di marzo prevede diverse tappe cruciali che potrebbero decidere la classifica finale. Dopo aver partecipato a 14 delle 21 gare, il talento italiano si prepara a scendere di nuovo in pista. Le ultime tappe si svolgeranno tra Italia e Austria, offrendo l’opportunità di migliorare la posizione in classifica.
Archiviate le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, Tommaso Giacomel potrà rituffarsi in Coppa del Mondo, in un mese di marzo denso di gare: allo stop per i Giochi erano andati in archivio esattamente i due terzi della stagione, con 14 delle 21 gare individuali che definiranno la classifica generale. All’appello, dunque, mancano sette gare, nelle quale l’azzurro dovrà provare a scavalcare nuovamente il transalpino Eric Perrot, il quale comanda la graduatoria generale con 834 punti, con 37 lunghezze di margine sull’azzurro, secondo a quota 797. Giacomel, inoltre, deve difendere il pettorale rosso nella sprint, dove guida, a due prove dal termine, con 35 punti di vantaggio sullo svedese Sebastian Samuelsson e 68 su Perrot, mentre nella pursuit è secondo a -11 sempre dal francese, così come è alla piazza d’onore nella mass start sempre dietro al transalpino, a -45.🔗 Leggi su Oasport.it
