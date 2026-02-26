Venerdì 27 febbraio alle 10 si svolgerà la seconda prova di discesa maschile a Garmisch Partenkirchen, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Saranno sette gli atleti italiani pronti a scendere in pista, con i loro pettorali già assegnati e orari di partenza stabiliti. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’evento.

Saranno sette gli azzurri al via della seconda prova cronometrata della discesa maschile di Garmisch Partenkirchen (Germania), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: venerdì 27 febbraio l’azione scatterà alle ore 10.00 e saranno 62 gli atleti in gara, con 15 Paesi rappresentati. Salvo interruzioni, Dominik Paris partirà col 10 alle 10.15.30, Florian Schieder col 13 alle 10.20.00, Giovanni Franzoni col 14 alle 10.21.30, Mattia Casse col 15 alle 10.23.00, Benjamin Jacques Alliod col 22 alle 10.33.30, Christof Innerhofer col 26 alle 10.39.30 e Guglielmo Bosca col 36 alle 10.54.30. 10.00 Seconda prova cronometrata discesa maschile Garmisch Partenkirchen (Germania) – Nessuna copertura tv Salvo interruzioni, Dominik Paris partirà col 10 alle 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando partono Paris e gli azzurri nella seconda prova di discesa a Garmisch 2026: orari, n. di pettorale, tv

