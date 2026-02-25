Quando partono Paris e gli azzurri nella prima prova di discesa a Garmisch 2026 | orari n di pettorale tv

Saranno sette gli azzurri al via della prima prova cronometrata della discesa maschile di Garmisch Partenkirchen (Germania), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: giovedì 26 febbraio l’azione scatterà alle ore 10.00 e saranno 62 gli atleti in gara, con 15 Paesi rappresentati. Salvo interruzioni, Giovanni Franzoni partirà col 6 alle 10.09.30, Dominik Paris con l’8 alle 10.12.30, Florian Schieder col 9 alle 10.14.00, Mattia Casse col 14 alle 10.21.30, Christof Innerhofer col 27 alle 10.41.00, Benjamin Jacques Alliod col 30 alle 10.45.30 e Guglielmo Bosca col 36 alle 10.54.30. Per la prima prova cronometrata della discesa maschile di Garmisch Partenkirchen (Germania) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino non ci saranno né la diretta tv né la diretta streaming, ma la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

