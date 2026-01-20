Quando partono Dominik Paris e gli azzurri nella seconda prova di discesa a Kitzbuehel 2026 | orari n di pettorale tv

Mercoledì 21 gennaio si svolgerà la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile a Kitzbuehel 2026, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dominik Paris e gli azzurri scenderanno in pista, con orari e numeri di pettorale ancora da confermare. La prova sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire da vicino le performance degli atleti italiani.

Mercoledì 21 gennaio andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Kitzbuehel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si torna sulla pista Streif per un nuovo test: dopo l’assaggio del martedì, gli atleti avranno a disposizione una nuova occasione per saggiare le linee di un tracciato decisamente complesso e per trovare il giusto feeling con la neve austriaca. Appuntamento alle ore 11.30, con tanti italiani pronti per essere protagonisti. Giovanni Franzoni ha siglato il miglior tempo nella prima prova e continua a sognare dopo il grande weekend di Wengen (vittoria in superG e terzo posto in discesa), Dominik Paris cercherà di lasciarsi alle spalle gli acciacchi fisici in una località molto amata, l’eterno Christof Innerhofer sta inseguendo la convocazione alle Olimpiadi, Mattia Casse è chiamato ad alzare il livello, si attende una reazione da parte di Guglielmo Bosca e Florian Schieder è in crescita di condizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

