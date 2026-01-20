Tardelli a sorpresa | Vi racconto la lite con Brera e quando stavo per prendere a pugni Sconcerti Poi svela un retroscena dopo la morte di Paolo Rossi

In occasione del suo cinquantesimo compleanno, Tardelli condivide ricordi e retroscena legati alla sua carriera e ai rapporti con figure del mondo del calcio, tra cui Brera e Sconcerti. In un’intervista, l’ex calciatore rivela dettagli inediti, tra cui una lite con Brera e un episodio in cui stava per aggredire Sconcerti, offrendo uno sguardo sincero e rispettoso sulla sua esperienza professionale e personale.

Leggi anche: L'agente svela: "Vi racconto la firma di Ronaldo con l'Inter. Quel giorno incontrammo 3…" Tardelli ricorda Paolo Rossi: «Con lui se n'è andata un'epoca. Platini mi ha chiamato alle sei del mattino per…»Marco Tardelli ricorda Paolo Rossi in un'intervista, riflettendo sul suo impatto nel calcio e sull'amicizia con Platini. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Tardelli: «Vi racconto la lite con Brera e quando stavo per prendere a pugni Sconcerti». Le parole dell'ex calciatore della Juventus - Tardelli: «Vi racconto la lite con Brera e quando stavo per prendere a pugni Sconcerti». Le parole dell'ex calciatore della Juventus In occasione del suo cinquantesimo compleanno, La Repubblica rivive ... calcionews24.com La nazionale(Juventus)italiana del 1978 Benetti,Rossi,Belluggi,Zoff,Bettega,Gentile Causio,Cabrini,Scirea, Antognoni,Tardelli

