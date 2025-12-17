Risorse idriche la Regione aggiorna il Piano di tutela delle acque

La Regione siciliana ha aggiornato il Piano di tutela delle acque, un documento fondamentale per la gestione e la protezione delle risorse idriche nell'area. L'aggiornamento mira a migliorare la qualità delle acque e a garantire un uso sostenibile delle risorse idriche sul territorio.

La Regione siciliana ha aggiornato il Piano di tutela delle acque, uno degli strumenti centrali per la gestione e la salvaguardia delle risorse idriche. Il documento è stato redatto dall'Autorità di bacino della Presidenza della Regione, tenendo conto delle più recenti novità normative a livello.

Regione presenta piano ambito gestione delle acque

Progetto Energia e Risorse Idriche: prime Linee Guida per l’installazione e l’integrazione degli impianti fotovoltaici flottanti sui bacini idrici interni ift.tt/190sgVT #evento #takethedate x.com

