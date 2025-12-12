Un parco delle mura e delle acque per la Grande Padova | il progetto
Il progetto “Un Parco delle Mura e delle Acque per la Grande Padova” avanza nella definizione di una strategia condivisa per valorizzare il sistema idraulico e fortificato della città, attraverso la seconda conferenza dedicata. L’obiettivo è creare un'area integrata che coniughi tutela, fruibilità e sviluppo sostenibile, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico e naturale di Padova.
Prosegue il percorso di definizione di una visione strategica condivisa per la valorizzazione dell'intero sistema idraulico e fortificato padovano con la seconda conferenza del progetto "Un Parco delle Mura e delle Acque per la Grande Padova".L'identità storica e culturale di Padova è.
IL PARCO DELLE MURA E DELLE ACQUE DI PADOVA - TRATTO SUD
