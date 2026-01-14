A Qualiano si segnala la presenza di un’ulteriore discarica a cielo aperto in Via Giovanni Falcone, come evidenziato dai rilievi fotografici. La situazione rappresenta un problema per il decoro urbano e la tutela dell’ambiente locale, evidenziando la necessità di interventi mirati per il contrasto all’abbandono dei rifiuti e la salvaguardia del territorio.

L’ennesimo schiaffo al decoro urbano a Qualiano: l’analisi dei rilievi fotografici conferma la presenza di una discarica lineare che minaccia la vegetazione locale. Qualiano prosegue senza sosta l’azione di segnalazione e monitoraggio del territorio da parte dell’ Associazione Europea Operatori Polizia (AEOP). L’ultimo rilevo sul suolo di Qualiano in Via Giovanni Falcone ha rilevato la presenza di rifiuti speciali ed illegali in una zona caratterizzata da una fitta vegetazione L’immagine individua un’area marginale rispetto alla carreggiata trasformata in una discarica che si estende per metri lungo il ciglio stradale Dall’immagine si può notare la presenza di rifiuti come sacchetti di plastica neri e bianchi, tipici di scarti domestici. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Emergenza rifiuti a Qualiano: l'ennesima discarica a cielo aperto in Via Giovanni Falcone

