Non ci sono conferme ufficiali riguardo a un incontro tra Putin, Witkoff e Kushner al Cremlino. Tuttavia, il Cremlino si configura come luogo di incontri strategici, sottolineando l'importanza delle dinamiche diplomatiche tra Est e Ovest. Eventuali sviluppi in questa direzione potrebbero influenzare gli equilibri geopolitici, rendendo essenziale seguire con attenzione le prossime notizie provenienti da Mosca.

Il Cremlino si trasforma nel centro di gravità della diplomazia globale in una notte che potrebbe segnare una svolta nei delicatissimi equilibri tra Est e Ovest. Sono scattate le 21:30 in Italia – quando a Mosca l’orologio segnava già le 23:30 – nel momento in cui è stato ufficializzato l’inizio dell’attesissimo faccia a faccia tra il Presidente russo Vladimir Putin, l’inviato speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff e Jared Kushner. La notizia è stata battuta con un flash d’agenzia dalla Reuters, che cita una nota ufficiale rilasciata direttamente dalla presidenza russa per confermare l’avvio della sessione di colloqui tra le mura della storica fortezza moscovita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

