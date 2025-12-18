Zelensky smentisce Washington | Putin non vuole la pace tutto dipende da sanzioni e pressione occidentale

Il presidente ucraino Zelensky mette in dubbio le convinzioni di Washington, affermando che Putin non desidera la pace e che la risoluzione del conflitto dipende principalmente da sanzioni e pressione occidentale. Le sue parole contrastano con le valutazioni statunitensi, evidenziando le tensioni e le divergenze nel modo di interpretare le intenzioni del leader russo. Un quadro complesso che porta a riflettere sulla reale volontà di pace e sui prossimi passi diplomatici.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky respinge le valutazioni arrivate dagli Stati Uniti sulla disponibilità di Vladimir Putin a porre fine alla guerra. Secondo il leader di Kiev, il Cremlino non ha alcuna reale intenzione di fermare il conflitto, nonostante alcuni segnali interpretati da Washington come aperture verso possibili negoziati. Le dichiarazioni sono arrivate giovedì 18 dicembre, durante un incontro con i media, all'indomani dell'intervento di Putin al collegio del ministero della Difesa russo, nel quale il presidente russo ha ribadito l'intenzione di intensificare le operazioni militari in Ucraina.

