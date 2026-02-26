Pura Beleza duo da Cocolò | viaggio nella musica brasiliana con Gianni La Rosa e Linda Armetta

Giovedì 5 marzo alle 20, presso Cocolò in via Malaspina 144, si terrà un concerto con il duo Pura Beleza, formato da Gianni La Rosa e Linda Armetta. La serata sarà dedicata a un viaggio nella musica brasiliana, con esecuzioni che mettono in evidenza le sonorità e le atmosfere tipiche di questa tradizione. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà senza variazioni rispetto al programma annunciato.

Giovedì 5 marzo, alle 20, un altro appuntamento da Cocolò (via Malaspina 144). Sarà la volta di Gianni La Rosa e Linda Armetta - voce e chitarra - Pura Beleza Duo, che faranno un viaggio nella tradizione della musica brasiliana. Ingresso con apericena al costo di 20 euro a persona.