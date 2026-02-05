Arriva Pau Brasil – Viaggio nella musica brasiliana

Questa sera il teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino ospita il progetto “Pau Brasil – Viaggio nella musica brasiliana”. La Jazz On The Corner Open Orchestra porta in scena un concerto dedicato alle sonorità brasiliane, con un repertorio che mescola ritmo e melodia in modo coinvolgente. La serata promette di essere un viaggio musicale tra le strade di Rio e le foreste di Bahia, con musicisti pronti a far vivere al pubblico l’atmosfera del Brasile.

Arezzo, 5 febbraio 2026 – Ecco “ Pau Brasil – Viaggio nella musica brasiliana”, progetto della Jazz On The Corner Open Orchestra questa sera sul palco del teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino. La voce di Marta Agnelli g uiderà il pubblico in un percorso suggestivo nella bossa nova e nei testi di autori come Caetano Veloso, Djavan e Chico Buarque, in una formula cameristica di grande raffinatezza. Ad accompagnarla sul palco Fabio Roveri alla chitarra classica, Francesco Giustini alla tromba, flicorno, piccole percussioni e Nicola Pasquini al contrabbasso. Il progetto “Pau Brasil” prende il nome dall’albero-simbolo della terra brasiliana e del suo sfruttamento coloniale (il “pau brasil” appunto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

