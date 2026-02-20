Domenica da Cocolò | il brunch è in compagnia del dj Gianni Guttuso e del MartyPan duo

Domenica 22 febbraio, dalle 12 alle 18, il brunch di Cocolò a Palermo diventa un'occasione per ascoltare musica dal vivo. Il dj Gianni Guttuso e il duo MartyPan si alterneranno con i loro brani, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. La location, in via Malaspina 144, si riempirà di suoni e allegria per tutta la giornata. I clienti potranno gustare i piatti del brunch mentre si lasciano trasportare dalle melodie. La serata promette di essere intensa e piena di energia.

Domenica 22 febbraio, dalle 12 alle 18, sei ore di musica per cantare, ballare e stare bene insieme. Questo è il brunch di Cocolò, in via Malaspina 144, a Palermo. Start ore 12 con il djset di Gianni Guttuso e dalle 14 musica live con MartyPan Duo (Martina Pannunzio voce, Francesco Spatola). Domenica 22 Febbraio per il Cocolò Live. Dj set Gianni Guttuso e MartyPan Duo. Direzione artistica Valentina Frinchi.