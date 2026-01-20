Chiusura punto nascita riunione con Giani e l' ira di Chiassai Fiori | Serve una soluzione in sicurezza

Le recenti riunioni tra le autorità locali, tra cui Giani e Chiassai, hanno evidenziato l’urgenza di trovare una soluzione sicura riguardo al futuro del punto nascita dell’ospedale di Santa Maria della Gruccia in Valdarno. La chiusura del reparto ha generato preoccupazioni tra i cittadini e le istituzioni, che chiedono interventi concreti per garantire la continuità di servizi essenziali e la sicurezza delle persone.

Salgono le preoccupazioni per il destino del punto nascita dell'ospedale di Santa Maria della Gruccia in Valdarno. La soglia minima dei 500 parti in un anno è difficile da mantenere e già nel 2025 i numeri si sono abbassati. Pochi giorni fa si è riunita la conferenza zonale dei sindaci.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Punto nascita Ospedale Valdarno, Giani: “Nessun allarmismo, ma gioco di squadra contro chiusura”Il punto nascita dell’Ospedale Valdarno, al centro di un dibattito sulla possibile chiusura, viene difeso dal presidente Giani. Chiassai: "Il punto nascita di Montevarchi non si tocca"Il punto nascita dell’Ospedale della Gruccia di Montevarchi rischia di chiudere a causa di una natalità inferiore alla soglia prevista, con 455 nascite nell’ultimo anno. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Punto nascita Ospedale Valdarno, Giani: Nessun allarmismo, ma gioco di squadra contro chiusura; Punto Nascita della Gruccia. Senza un abbassamento della soglia minima di nascite, nel 2027 ci sarà la chiusura se non verrà superata quota 500; Il Sindaco Silvia Chiassai Martini: Il punto nascita di Montevarchi non si tocca; Punto Nascita all’Elba, presidio fondamentale per la comunità. Chiusura punto nascita, riunione con Giani e l'ira di Chiassai, Fiori: No risposte populiste, serve sicurezza - Secondo l'associazione dei genitori si può trovare la soluzione con il lavoro in rete dei punti nascita di primo e secondo livello che mantenga la formazione, con la rotazione del personale per garant ... arezzonotizie.it Punto nascita, soluzioni oltre la bufera - Si sente presa in giro dal Presidente Giani il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai dopo aver appreso dalla stampa che esiste già una delibera di dicembre 2025 che sancisce la chiusura del punto nas ... teletruria.it Silvia Chiassai Sindaco di Montevarchi. . CLAMOROSO E INACCETTABILE LA CHIUSURA DEL NOSTRO PUNTO NASCITA GIÀ NELLA DELIBERA REGIONALE DEL 30.12.2025! Il Presidente Giani silente nell'incontro di sabato - facebook.com facebook PUNTO DI ASSISTENZA AIC CHIUSURA SESSIONE INVERNALE TRASFERIMENTI 2026 bit.ly/4qAfOd4 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.