Puma diventa cinese | il colosso Anta acquisirà il 29 per cento delle quote da Pinault per 1,5 miliardi di euro
L’acquisizione da parte di Anta del 29% di Puma rappresenta un importante passo nel mercato degli articoli sportivi. L’investimento di 1,5 miliardi di euro evidenzia l’interesse crescente dei gruppi cinesi nel settore. Questa operazione modifica gli equilibri tra i principali attori mondiali, segnando una nuova fase di espansione per il brand tedesco e rafforzando la presenza asiatica nel settore.
Il brand Puma cambierà casacca. Anta, il colosso cinese degli articoli sportivi, acquisirà il 29 per cento delle quote del produttore tedesco dalla holding francese Pinault Artemis. Un affare da 1,5 miliardi di euro.L'operazioneL'operazione era stata già anticipata qualche settimana fa. Stando a.🔗 Leggi su Today.it
Approfondimenti su Puma Anta
La cinese Anta Sports vuole acquistare il 29% di Puma
Anta Sports, azienda cinese specializzata in abbigliamento sportivo, ha annunciato l'intenzione di acquisire il 29% delle azioni di Puma, azienda tedesca leader nel settore calzature e abbigliamento sportivo.
Puma in mano cinesi: la famiglia Pinault cede quota a Anta Sports
La famiglia Pinault ha ceduto una quota di Puma a Anta Sports, segnando un'importante operazione di mercato.
Ultime notizie su Puma Anta
Argomenti discussi: Puma, la cinese Anta compra il 29%. Pagherà 35 € per azione con un premio del 62%, il titolo vola in Borsa (+8%); Puma corre dopo cessione quota ai cinesi di Anta; Puma, la cinese Anta Sports acquista il 29% dalla famiglia Pinault per 1,5 miliardi di euro; Puma cambia proprietà: il gruppo cinese Anta acquista il 29% dalla famiglia Pinault per 1,5 miliardi.
La tedesca Puma passa ai cinesi, Anta Sports diventa primo azionista con il 29%Rilevato il pacchetto di proprietà della famiglia Pinault (che controlla Kering) per 1,5 miliardi di euro e il pagamento, in contanti, di 35 euro per azione. Titolo in salita di oltre l’8% a Francofor ... tgcom24.mediaset.it
Puma, la cinese Anta Sports diventa azionista di maggioranza: compra il 29% dell'aziendaLeggi su Sky TG24 l'articolo Puma, la cinese Anta Sports diventa azionista di maggioranza: compra il 29% dell'azienda ... tg24.sky.it
La cinese Anta Sports diventa azionista di maggioranza di Puma: accordo per l'acquisto del 29 per cento del capitale dalla holding francese Pinault Artemis. Accordo da 1,5 miliardi di euro x.com
Il tuo stile. Il tuo sound. Puma Gen-E Sound Edition: ogni viaggio diventa un concerto. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.