Agricoltori umbri in piazza | Anche noi a Bruxelles per dire no a tagli drastici

Agricoltori umbri in piazza a Bruxelles per denunciare i tagli alla Politica Agricola Comunitaria e chiedere una riforma che tuteli il settore. Con un messaggio chiaro, vogliono evidenziare come il modello attuale abbia causato la perdita di oltre 2 milioni di aziende agricole in Italia negli ultimi vent’anni, e sottolineano l’importanza di salvaguardare il futuro dell’agricoltura italiana.

© Lanazione.it - Agricoltori umbri in piazza: "Anche noi a Bruxelles per dire no a tagli drastici" Siamo qui per l'Italia e per l'Umbria. Quello che vogliamo far passare è un messaggio politico chiaro: noi vogliamo una riforma perché il modello della Politica Agricola Comunitaria (Pac) così come è stato costruito fino ad oggi ha portato, come certifica l'Istat, a una perdita di oltre 2 milioni di aziende agricole in 20 anni nel nostro Paese. Ma se da una parte quindi siamo d'accordo sul cambio, dall'altra non possiamo accettare la ricetta che ci propone Bruxelles perché questo non è un cambiamento utile a risolvere il problema che ha portato alla perdita dei due milioni di aziende, ma anzi contribuisce ad accelerare quel trend tragico a scapito soprattutto delle piccole aziende, quelle tipiche della nostra Umbria.

Agricoltori in piazza a Bruxelles: «non è questa l'Europa che vogliamo» - Sono migliaia gli agricoltori italiani che stanno manifestando pacificamente in queste ore a Bruxelles contro la proposta della Commissione europea ...

Gli agricoltori baresi in piazza a Bruxelles: "L'Europa decide una politica 'lacrime e sangue' per noi" - Il presidente della Cia Agricoltori Italiani di Puglia, Gennaro Sicolo: "Ursula Von Der Leyen e l'Ue devono cambiare direzione perché privilegiando un'economia di guerra e sottraendo risorse all'agric ..."

UMBRIA IN PRIMA LINEA A BRUXELLES Questa mattina, con una delegazione di Cia - Agricoltori Italiani Umbria, abbiamo portato le istanze degli agricoltori umbri davanti al Parlamento Ue per difendere il futuro del settore. 10 mila agricoltori, oltre 40 or -

