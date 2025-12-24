Importante operazione congiunta di Capitaneria di Porto, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’Asp. L'obiettivo: combattere la pesca illegale, tutelare la risorsa ittica e contrastare il lavoro sommerso.L’operazione ha visto il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Controlli di Natale nei mercati contro la pesca illegale e lavoro nero: al Sant'Orsola multe e sequestri

Leggi anche: Controlli contro la pesca illegale, chiuso un ristorante di Riposto

Leggi anche: Controlli di Natale in mercati ittici e depositi: maxi sequestri ad Aragona e Sciacca

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Controlli intensificati ai mercatini a Grazzano e al capodanno in piazza Cavalli; Pianificavano di lanciare un'auto sulla folla: attacco islamista a un mercatino di Natale sventato in Baviera; Natale a Latina, centro affollato: servizi speciali della Polizia Locale; Pesce per i cenoni di Natale, scattano i controlli della Finanza a Como: un negozio su due irregolare.

Controlli di Natale in mercati ittici e ristoranti, sequestrate 17 tonnellate di pesce tra Palermo e Porticello - Settantotto sanzioni amministrative per un totale di 116 mila euro e 56 sequestri penali per un totale di 112 tonnellate di prodotti ittici tra ristoranti, mercati, corrieri e ambulanti. mondopalermo.it

Natale a Napoli, brindisi blindati: scattano divieti e controlli - Dai baretti di Chiaia al centro storico, passando per il Vomero e i Quartieri Spagnoli, la città si prepara a una v ... napolipiu.com