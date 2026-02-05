Lino Banfi in sedia a rotelle escono le immagini La figlia Rosanna | Perché ti vergogni

Lino Banfi è stato fotografato in sedia a rotelle mentre passeggiava per strada. Le immagini sono diventate subito virali, e la figlia Rosanna ha commentato: “Perché ti vergogni”. La scena mostra un momento di vita quotidiana che ha catturato l’attenzione di molti, più di quanto si possa pensare.

C'è un momento di quotidianità, diventato virale, che racconta molto più di una semplice passeggiata. Protagonista è Lino Banfi, 89 anni, ripreso mentre si muove su una sedia a rotelle spinto dalla figlia Rosanna Banfi. Un frammento intimo, condiviso proprio da lei sui social, che mostra l'attore pugliese nel tentativo di passare inosservato, con il cappuccio calato sul volto per non farsi riconoscere. La scena è accompagnata da un dialogo ironico e affettuoso tra padre e figlia. Rosanna lo riprende mentre cerca di mimetizzarsi e lo incalza con una battuta: "Sei in incognito? ti vergogni a farti vedere che vai sulla sedia perché sei pigro?".

