Al Sim infanzia di Terni Una poltrona in prima fila | protagonisti piccoli e grandi che vivono sulla sedia a rotelle

Oltre 200 tra bambini, giovani e adulti hanno dato forma allo spettacolo itinerante di auto mutuo aiuto per la festa dell'Epifania, ideato e condotto da Stefano de Majo insieme ad artisti e operatori socio sanitari, andato in scena al Sim infanzia di Terni, che ha visto come protagonisti proprio.

Terni, l'associazione Marika non si ferma. Cena solidale per Neuropsichiatria infantile - L'associazione Marika nasce un anno e mezzo fa, in una giornata qualunque, durante una delle solite attese di fronte al Sim infanzia di Terni. ilmessaggero.it

Terni, in piazza della Pace “Una poltrona in prima fila”. Anziani e bambini scrivono e recitano insieme fiabe e racconti - A Terni piazza della Pace diventa palcoscenico per lo spettacolo “Una poltrona in prima fila” che vede protagonisti anziani e bambini impegnati a scrivere e recitare insieme fiabe e racconti. corrieredellumbria.it

Terni: Befana speciale al Sim infanzia. Bambini e anziani insieme sulla ‘poltrona in prima fila’ x.com

