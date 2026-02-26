Sanremo il Codacons denuncia Dargen all’Agcom per pubblicità occulta La replica del cantante che scherza con Open | Non ho accordi – Il video

A Sanremo, il Codacons ha presentato una segnalazione all’Agcom riguardo a presunte pubblicità occulta da parte di un cantante. L'artista ha risposto scherzando con Open, negando ogni accordo con l’azienda coinvolta e chiedendo chiarimenti sulla reale natura delle accuse. La vicenda si concentra sulle modalità con cui vengono integrate promozioni durante il festival.

«Appartieni a una testata seria, mi aspetto una domanda seria. Dimmi qual è il problema? Cioè avendo indossato un fiore? Io non ho accordi con questa azienda. Immagino che questi fiori diventino proprietà privata delle aziende. Mi dispiace se ho dato l’immagine sbagliata, cioè uno che beve Aperol. Non c’è niente di più distante da me». Questa la replica, ironica, a Open di Dargen D’Amico, concorrente in gara quest’anno al Festival di Sanremo con la canzone Ai Ai. Il Codacons se l’è presa con il cantante, reo di esser cascato «nella trappola della pubblicità occulta». L’associazione a tutela dei consumatori ha presentato un esposto all’Agcom, con la richiesta di «aprire un’indagine e sanzionare l’artista». 🔗 Leggi su Open.online

