Durante il Festival di Sanremo 2026, è stata presentata un'istanza contro un artista per sospette pratiche pubblicitarie non dichiarate. L'organizzazione ha segnalato comportamenti che potrebbero configurare pubblicità occulta e ha chiesto un approfondimento alle autorità competenti. Il cantante coinvolto ha risposto chiarendo di non aver stipulato accordi di sponsorizzazione e di agire in totale autonomia.

Il Codacons ha presentato un esposto all’Agcom contro Dargen D’Amico per pubblicità occulta al Festival di Sanremo 2026. Sotto accusa è finito un fiore che si trovava sulla giacca dell’interprete nella seconda serata della kermesse musicale. “È Dargen D’Amico il primo cantante di Sanremo a finire nella trappola della pubblicità occulta – denuncia il Codacons – La presenza di bonus del Fantasanremo legati a noti marchi commerciali sponsor del gioco realizza una forma di pubblicità occulta quando un cantante sale sul palco dell’Ariston pubblicizzando anche indirettamente uno dei brand sponsor del gioco ed è esattamente ciò che è successo nella... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, il Codacons denuncia Dargen D’Amico per pubblicità occulta. La replica del cantante: “Non ho accordi”

Leggi anche: Sanremo, il Codacons denuncia Dargen all’Agcom per pubblicità occulta. La replica del cantante (che scherza con Open): «Non ho accordi» – Il video

Dargen D’Amico a Sanremo 2026, il cantante nel mirino del Codacons per pubblicità occulta“E’ Dargen D’Amico il primo cantante di Sanremo 2026 a finire nella trappola della pubblicità occulta“.

Temi più discussi: Sanremo 2026, il Codacons vigilerà su televoto e pubblicità occulta. Sono anni che Striscia si occupa della questione…; Il Codacons vigilerà su televoto, pubblicità occulta e irregolarità a Sanremo; Cosa è successo nel punto stampa del Festival di lunedì 23 febbraio; Sanremo 2026 sotto la lente del Codacons tra controlli sul televoto e nuove sanzioni.

Dargen si infuria a Sanremo 2026: Codacons dice che ho fatto pubblicità occulta? Mai avuto accordi con Aperol e non lo bevo nemmeno. Mi stupisco che i giornalisti lo ...La risposta di Dargen D'Amico alle accuse del Codacons sulla presunta pubblicità occulta ad Aperol durante Sanremo con il fiore arancione È Dargen D’Amico il primo cantante di Sanremo a finire nella ... ilfattoquotidiano.it

Dargen D’Amico a Sanremo 2026: «Ho paura che l’intelligenza artificiale sfrutti la nostra pigrizia e inibisca le relazioni umane. L’esposto del Codacons? Non ho nessun ...Dalla canzone che ha portato al suo terzo Festival, Ai Ai, alla denuncia per aver sfoggiato sul palco dell’Ariston un fiore arancione associato ad Aperol e al circuito del Fantasanremo passando per la ... vanityfair.it

Dargen D’Amico è il primo cantante di Sanremo 2026 a finire nel mirino del Codacons C'entra anche il Fantasanremo: https://fanpa.ge/kouXd facebook

Sanremo, esposto Codacons su Dargen D’Amico per pubblicità occulta x.com