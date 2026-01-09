Quartapelle Pd apre alle truppe europee in Ucraina | Meloni cambi idea e non sia ambigua

Quartapelle (Pd) ha espresso la necessità di un impegno europeo in Ucraina, invitando Meloni a chiarire la propria posizione. Secondo il deputato, l’Italia deve contribuire alla difesa dell’Europa, e il Partito Democratico si mostra più deciso rispetto all’attuale governo. Questa posizione sottolinea l’importanza di una strategia condivisa e responsabile per affrontare le sfide del conflitto in Ucraina.

Lia Quartapelle (Pd): "Non siamo una caserma. Impariamo a rispettarci" - Roma, 16 dicembre 2025 – Onorevole Lia Quartapelle, vicepresidente della Commissione Esteri di Montecitorio, cosa vuole significare la decisione di diventare minoranza interna al Pd con l’astensione ... quotidiano.net

Lia Quartapelle: “Corteo anti-riarmo? Il Pd è coerente e non partecipa” - “Il partito Democratico ha deciso di non partecipare coerentemente al comportamento assunto dal partito in tema di difesa europea in questa fase complessa, in cui dobbiamo stare nei processi europei ... blitzquotidiano.it

