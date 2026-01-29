Bufera sul Pd per la candidatura di D' Orsi E l' Anpi cerca di coprire il flop della sua raccolta firme

La candidatura di D'Orsi ha scatenato una vera bufera nel Pd. La polemica si accende e anche l’Anpi tenta di coprire il fallimento della raccolta firme, che non sta andando come previsto. La campagna per il referendum di marzo entra nel vivo, con i partiti che cercano di convincere gli elettori a schierarsi. A meno di due mesi dal voto, si fa sempre più evidente come la partita sia ancora aperta e carica di tensioni.

La campagna elettorale per il referendum di marzo è in piena corsa: a meno di due mesi dal voto per la separazione delle carriere si cerca di convincere gli elettori ad aderire a una posizione piuttosto che a un'altra. E per farlo si cercano sponsor, si cercano volti che possano supportare la propria logica. Ma a volte, nella corsa al volto più "appetibile" si inciampa, come è successo al Pd, come evidenziato per primo da Luciano Capone, giornalista de Il Foglio, che è riuscito a fotografare il post del partito guidato da Elly Schlein prima che venisse cancellato. E cosa c'era in questo messaggio sui social? " Il 22 e 23 marzo vota no ", scriveva il Pd, con le ultime due parole in maiuscolo per rimarcare il concetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L’Anpi ribadisce la sua autonomia rispetto a partiti e movimenti politici, rispondendo alle recenti tensioni con le parti partigiane e le accuse di legami con settori “guerrafondai” del Pd.

