Elezioni provincia Ancona Bora Pd | Apprezzamento per il lavoro di Carnevali auspico la sua conferma come presidente

Il sindaco di Ancona, Bora, ha incontrato oggi Daniele Carnevali per discutere delle prossime elezioni provinciali. La ragione dell’incontro è stata valutare il lavoro svolto finora e parlare della possibile conferma di Carnevali come presidente. Bora ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno dell’attuale presidente e ha sottolineato l’importanza di mantenere una leadership stabile. Durante l’incontro, hanno affrontato anche le sfide legate allo sviluppo locale e alle infrastrutture. L’appuntamento si è concluso con un confronto diretto sui progetti futuri.

L'ex assessora regionale esprime il proprio sostegno a favore del sindaco di Polverigi attualmente alla guida dell'Ente di Passo Varano, sottolineando quanto di buono fatto nel corso del suo mandato ANCONA – «Ho incontrato oggi Daniele Carnevali per un confronto aperto e costruttivo sui temi che riguardano il futuro della nostra Provincia. Desidero esprimergli il mio apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni alla guida della Provincia di Ancona. Il suo mandato ha garantito impegno e attenzione ai territori, in una fase complessa per gli enti di area vasta». Così Manuela Bora, ex assessora e consigliera regionale del Partito Democratico in vista delle elezioni provinciali in programma domenica 15 marzo, mettendo in evidenza il buon lavoro svolto dal sindaco di Polverigi che dal dicembre 2021 è alla guida dell'Ente con sede a Passo Varano.