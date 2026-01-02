Mo | Msf ' negando registrazione ong Israele viola diritto internazionale umanitario'

La minaccia di Israele di negare la registrazione a Medici Senza Frontiere e ad altre ONG rappresenta una possibile violazione del diritto internazionale umanitario. Questa misura potrebbe ostacolare l’accesso alle zone di conflitto, compromettere l’assistenza umanitaria a Gaza e Cisgiordania. La questione solleva preoccupazioni sul rispetto degli obblighi internazionali e sull’importanza di garantire il supporto alle popolazioni vulnerabili in contesti di crisi.

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "La minaccia di Israele di negare la registrazione a Medici Senza Frontiere (Msf) e ad altre organizzazioni non governative internazionali è un tentativo cinico e calcolato di impedire a queste organizzazioni di fornire assistenza a Gaza e in Cisgiordania, violando gli obblighi di Israele stabiliti dal diritto internazionale umanitario". Lo scrive Msf in una nota, spiegando che "negare l'assistenza medica ai civili è inaccettabile in qualsiasi circostanza ed è scandaloso utilizzare gli aiuti umanitari come strumento politico o punizione collettiva. È ora di agire. Israele sta intensificando il suo grave attacco alla risposta umanitaria, minacciando direttamente l'assistenza medica e gli aiuti umanitari ai civili". 🔗 Leggi su Iltempo.it

