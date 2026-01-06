Pronostico Crystal Palace-Aston Villa | una crisi senza fine

Il match tra Crystal Palace e Aston Villa, valido per la ventunesima giornata di Premier League, si svolge mercoledì alle 20:30. Nell'incontro si affrontano due squadre con obiettivi diversi e attualmente in difficoltà. Di seguito, vengono analizzate le probabili formazioni e il pronostico per questa sfida, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla partita. La diretta sarà disponibile in televisione e online.

Crystal Palace-Aston Villa è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il 2025, nonostante tutto, è stato un anno immenso per il Crystal Palace. Due trofei sono una cosa più unica che rara. E le sette partite senza vittorie (sei sconfitte) che hanno di fatto salutato e fatto iniziare il nuovo anno senza sorrisi possono anche essere interpretati come uno stop nel percorso. Il problema serio è che questa striscia potrebbe ancora continuare.

