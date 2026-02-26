Pronostico Levante-Alavés | la partita della paura

Levante-Alavés è un recupero della ventiseiesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni e pronostico Quattro sconfitte di fila per il Levante; due – con due pareggi – per l’Alavés nell’ultimo periodo. La partita della paura, questa. Parliamo di due club che lottano per la salvezza e lotteranno per la salvezza fino alla fine dell’anno. Un anticipo complicato, per tutti. I punti in palio sono pesantissimi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I padroni di casa penultimi in classifica, guardando la graduatoria, hanno davvero pochissime possibilità di prendersi una salvezza che appare già andata: sono sette i punti di distacco rispetto al primo posto utile, un’enormità, soprattutto perché parliamo di un club che non è proprio abituato a vincere le partite con regolarità. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

