Alavés – Real Sociedad | Un derby per scappare dal basso | anteprima analisi pronostico e pronostico
2025-12-06 00:52:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: Il Deportivo Alavés riceve questo pomeriggio a Mendizorroza la Real Sociedad con l’idea di festeggiare nuovamente una vittoria, dopo tre sconfitte consecutive, e di allontanarsi da una zona retrocessione ancora una volta troppo vicina. Vale anche per la squadra di Sergio, che con la sconfitta di domenica scorsa contro il Villarreal ha visto interrompersi la serie di cinque giornate senza sconfitte. Probabili schieramenti: Alavés – Real Sociedad. Come arriva Alavés. 🔗 Leggi su Justcalcio.com