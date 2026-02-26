Professore di Reggio Calabria consegue 2 lauree in 2 giorni | raggiunti ben 12 titoli accademici

Da reggiotoday.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha conseguito due lauree con il 110 e lode nell’arco di due giorni negli atenei di Genova e Trieste, raggiungendo l’importante traguardo di un totale di dodici titoli accademici realizzati dal 1993 ad oggi.Il lusinghiero risultato è stato realizzato dal professore Paolo Guido Barbaro, 55 anni, di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

professore di reggio calabriaReggio, prof Barbaro da record: due lauree in due giorni. Adesso sono 12 i titoli accademiciIl lusinghiero risultato è stato realizzato dal professore Paolo Guido Barbaro, 55 anni, di Reggio Calabria, docente di Storia e Filosofia presso il locale Liceo Scientifico Alessandro Volta ... citynow.it

