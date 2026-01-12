Certificavano bombole di gas medicali mai consegnate | 12 misure cautelari per truffa a Reggio Calabria

A Reggio Calabria, 12 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito di un’indagine su un presunto sistema di truffa riguardante la certificazione di bombole di gas medicali mai consegnate. Le accuse, rivolte a vari soggetti, riguardano frodi ai danni del Sistema sanitario nazionale e regionale, nell’ambito di un’indagine che mette in luce pratiche fraudolente nel settore delle forniture mediche.

