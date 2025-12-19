A 33 anni il figlio dell’ex rettore vince il concorso per professore ordinario protesta dei ricercatori | Sospetto di favoritismi accademici
A 33 anni, il figlio dell’ex rettore conquista un prestigioso ruolo accademico, scatenando proteste tra i ricercatori. Le accuse di favoritismi alimentano la polemica al Dipartimento di scienza chirurgiche, odontostomatologiche e materno-infantili dell’università di Verona, sollevando dubbi sulla trasparenza delle procedure di selezione. La vicenda mette in luce tensioni e sospetti all’interno del mondo universitario, suscitando attenzione e interrogativi sulla meritocrazia.
Polemica al Dipartimento di scienza chirurgiche, odontostomatologiche materno infantili dell'università di Verona. Al concorso si è presentato solo lui. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Un esposto all'Anac e una richiesta alla rettrice di Verona sono stati presentati da due associazioni che si occupano di tutela di specializzati e specializzandi contro la nomina di Riccardo Nocini, 33 anni, figlio dell'ex rettore scaligero - facebook.com facebook
