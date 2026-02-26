Processo Prospero decisione shock | Perugia resta il centro del caso

A Perugia, il procedimento giudiziario legato a un caso di grande risonanza entra in una nuova fase. La Corte d’assise ha deciso di non accogliere alcune richieste e ha stabilito una prossima udienza per aprile, lasciando aperti diversi scenari sul procedimento in corso. La vicenda continua a suscitare attenzione tra chi segue da vicino lo sviluppo delle indagini e delle decisioni giudiziarie.

La Corte d'assise respinge eccezioni e patteggiamento, fissata nuova udienza ad aprile mentre i familiari chiedono chiarezza sulla morte del giovane di Lanciano Resta a Perugia il procedimento giudiziario legato alla morte di Andrea Prospero, il diciannovenne originario di Lanciano, trovato senza vita nel gennaio 2025 in un bed and breakfast del centro storico del capoluogo umbro. Cronaca Perugia - 26/02/2026 19:20 - La Corte d'assise respinge eccezioni e patteggiamento, fissata nuova udienza ad aprile mentre i familiari chiedono chiarezza sulla morte