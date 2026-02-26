Morte di Andrea Prospero il processo resta a Perugia
Il processo che riguarda il diciannovenne romano accusato di aver contribuito al suicidio di Andrea Prospero si svolge ancora a Perugia. La vicenda riguarda la morte dello studente di Informatica di Lanciano, avvenuta nel gennaio del 2025 in un bed and breakfast nel centro storico della città. La procedura giudiziaria prosegue senza spostamenti o cambi di sede.
Morte Andrea Prospero, processo rinviato per un nuovo tentativo di patteggiamentoNuova udienza oggi, 22 gennaio, del processo davanti alla Corte d'assise di Perugia al diciannovenne romano accusato di istigazione o aiuto al...
Processo Andrea Prospero, nuovo tentativo di patteggiamento. Il padre: “Non vogliamo vendetta, ma vera giustizia”Perugia, 22 gennaio 2026 – È iniziata a Perugia la prima udienza del processo legato alla morte di Andrea Prospero, il 19enne di Lanciano (Chieti)...
Andrea Prospero: Ripreso il processo al diciottenne ai domiciliari, a giudizio immediato per istigazione o aiuto al suicidio. La difesa, riferiscono i legali della famiglia Francesco Mangano e Carlo Pacelli, ha riproposto la richiesta di patteggiamento, sulla quale - facebook.com facebook