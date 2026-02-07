Gallina Udc Carini | No alla privatizzazione dell’aeroporto Falcone e Borsellino il patrimonio non si smantella

Giovanni Gallina, coordinatore dell’Udc a Carini, dice no alla privatizzazione dell’aeroporto Falcone e Borsellino. “Il patrimonio non si smantella”, afferma, e ribadisce che non sono d’accordo con nessuna proposta di cessione o privatizzazione dello scalo. Gallina sottolinea che l’aeroporto è un bene pubblico e deve rimanere in mano statale o pubblico, per tutelare gli interessi della comunità e mantenere i servizi. La questione diventa sempre più calda, con le varie voci che si susseguono sul futuro

