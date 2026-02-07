Gallina Udc Carini | No alla privatizzazione dell’aeroporto Falcone e Borsellino il patrimonio non si smantella
Giovanni Gallina, coordinatore dell’Udc a Carini, dice no alla privatizzazione dell’aeroporto Falcone e Borsellino. “Il patrimonio non si smantella”, afferma, e ribadisce che non sono d’accordo con nessuna proposta di cessione o privatizzazione dello scalo. Gallina sottolinea che l’aeroporto è un bene pubblico e deve rimanere in mano statale o pubblico, per tutelare gli interessi della comunità e mantenere i servizi. La questione diventa sempre più calda, con le varie voci che si susseguono sul futuro
Giovanni Gallina, coordinatore UDC Carini: “Esprimo una posizione netta e contraria a qualsiasi ipotesi di privatizzazione dello scalo palermitano. Parliamo di un’infrastruttura strategica per il territorio, che negli anni ha dimostrato solidità gestionale, crescita e bilanci positivi.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Falcone e Borsellino
Il futuro del Falcone Borsellino, il M5S: "No alla privatizzazione e all'uso militare dell'aeroporto"
Udc Carini, Giovanni Gallina: "Sostegno alla proposta di legge a tutela delle pensioni degli ex precari"
Giovanni Gallina, rappresentante dell’Udc a Carini, esprime il suo sostegno alla proposta di legge volta a proteggere le pensioni degli ex precari del pubblico impiego.
Ultime notizie su Falcone e Borsellino
Situazione riscaldamenti nelle scuole di Carini, Gallina (Udc): I diritti dei ragazzi non guardano i bilanciL'ex consigliere :accesi in questo momento i riscaldamenti all’I.C.S. Renato Guttuso di via Ischia, mentre sono spenti all’I.C.S. Laura Lanza, dove gli operatori segnalano anche la mancanza di pro ... palermotoday.it
Udc Giovani incontra il coordinamento giovanile di Carininella mattinata del 25 ottobre all’Ars, il coordinatore provinciale dei Giovani Udc Gioacchino Bosco e la Vice coordinatrice Federica Cortese, hanno incontrato il neonato coordinamento giovanile del ... youreporter.it
LIVE PRIMA PAGINA CARINI SCUOLE AL FREDDO PER CARENZA DI RISCALDAMENTI, CONTINUA LA PROTESTA:" SIAMO AL FIANCO DEI GENITORI" COSI GIOVANNI GALLINA UdC Città di Carini. facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.