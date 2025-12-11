Prezzi del cacao in caduta libera ma il cioccolato è sempre più caro | ecco i motivi

Negli ultimi mesi, i prezzi del cacao hanno subito un drastico calo dopo un lungo periodo di aumento. Tuttavia, questa diminuzione non si è tradotta in un abbassamento dei prezzi del cioccolato, che continua a essere sempre più caro. Un fenomeno che solleva interrogativi sulle dinamiche di mercato e sui fattori che influenzano il costo finale del prodotto.

AGI - Dopo due anni di impennata, quest'anno i prezzi del cacao sono crollati, senza però incidere sui prezzi del cioccolato a pochi giorni dalle festività natalizie. Ecco perché. L'Africa occidentale è il cuore della produzione . Costa d'Avorio e Ghana sono i principali fornitori di cabosse di cacao, il frutto dell'albero del cacao, da cui vengono estratte le fave di cacao utilizzate per il cioccolato. Questi due paesi dell'Africa occidentale rappresentano oltre la metà della produzione mondiale, mentre il resto è distribuito principalmente tra Nigeria, Camerun, Ecuador, Indonesia e Brasile. Questa concentrazione della produzione mondiale in poche aree geografiche rende il mercato altamente vulnerabile ai capricci del clima dell'Africa occidentale e alle malattie dell'albero del cacao.

